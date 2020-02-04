Происшествия

Три гаража и автомобиль сгорели на Зональном шоссе в Пскове

В 15.14 10 февраля произошло возгорание гаражей в КИГ-37 на Зональном шоссе в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате пожара выгорели изнутри по всей площади три гаража, в одном из них сгорел автомобиль «Форд Фокус» 2004 года выпуска. В соседнем огнем повреждена кровля по всей площади. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри одного из сгоревших гараж. Спасено два гаража, автомобиль, эвакуировано два газовых баллона.