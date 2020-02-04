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В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчин, укравших кофе из магазина

11.02.2020 09:12|ПсковКомментариев: 0

10 февраля около 15.00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые пронесли через кассовый узел несколько упаковок кофе, при этом, не заплатив за них.

Подозреваемые переданы сотрудникам полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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