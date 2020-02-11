Происшествия

Более 200 тысяч рублей похитили мошенники с банковских карт псковичей

В Пскове несколько горожан после общения с мошенниками не досчитались на своих банковских картах более 200 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в областном центре 8 февраля горожанину 1955 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания средств он завладел с банковской карты пенсионера деньгами в сумме 83 тысячи рублей. По аналогичной мошеннической схеме 10 февраля у другой пожилой жительницы Пскова 1961 года рождения с банковской карты похитили 80 тысяч рублей.

На подобные уловки мошенников поддались еще несколько псковичей. В общей сложности доверчивые граждане лишились 219 тысяч рублей. По всем данным фактам в настоящее время возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

«Полицией неоднократно сообщалось о подобных примерах дистанционного мошенничества. Тем не менее, как показывает практика, многие наши сограждане по-прежнему недооценивают всю серьезность складывающейся ситуации в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Они доверяются мнимым банковским служащим, сообщают им свои персональные данные и реквизиты банковских карт, не задумываясь, перечисляют деньги на указанные неизвестными лицами счета. И в результате, остаются без крупных денежных сумм», - заключили в ведомстве.