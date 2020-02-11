Происшествия

Из магазина на Октябрьском проспекте за день трижды крали алкоголь

В Пскове росгвардейцы задержали правонарушителей, совершивших кражи из магазина.

10 февраля в течение дня в один и тот же магазин на Октябрьском проспекте сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» трижды выезжали по сигналу «Тревога».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, около 15:20 прибыв на объект, сотрудники ведомства задержали 33-летнего гражданина, он пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом, не заплатив за них. Аналогичный случай произошел в 16:20, наряд вневедомственной охраны задержал 37-летнего мужчину, который также похитил спиртные напитки.

В 17:20 росгвардейцами был задержан 56-летний пскович, совершивший хищение бутылки вермута, стоимостью более 700 рублей.

Задержанные переданы сотрудникам полиции.