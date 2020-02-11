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Чреватое интернет-знакомство: в Псковской области поймали подозреваемую в краже более 3 млн рублей из сейфа пенсионера. ВИДЕО

В Псковской области силовики задержали 33-летнюю азиатку, подозреваемую в краже более 3 миллионов рублей у пенсионера. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МВД России, в полицию Приморского района Санкт-Петербурга соответствующее заявление поступило 10 февраля.

«С заявлением обратился с заявлением 67-летний учредитель коммерческой фирмы. Он рассказал, что в декабре 2019 года в интернете, на тематическом сайте, познакомился с женщиной. А утром 24 января 2020 года эта женщина, находясь в гостях у пенсионера, на улице Савушкина, совершила хищение металлического ящика с деньгами в сумме более 3 миллионов рублей», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что эти деньги мужчина взял в кредит, чтобы открыть малый бизнес.

«Подозреваемую сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали в Псковской области, по горячим следам. Женщина - 33-летняя гражданка одной из стран Средней Азии, находящаяся на текущий момент без регистрации в России, так как срок временной регистрации в Ленобласти истек еще летом прошлого года», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что женщина направлялась на поезде в Москву, а далее собиралась уехать на родину. Как установлено, часть денег подозреваемая уже успела потратить.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Женщину задержали по статье 91 УПК РФ», - заключили в пресс-службе.

Фото и видео предоставлено пресс-службой МВД России.