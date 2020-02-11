Происшествия

Через псковскую границу пытались незаконно провезти алкоголь, мед, семена и браслет

На таможенном посту МАПП Бурачки Псковской таможни на российско-латвийской границе выявлено нарушение таможенного законодательства гражданкой Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Гражданка Российской Федерации, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза на легковом транспортном средстве, не подала пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый ею товар. Подача пассажирской таможенной декларации должна сопровождаться предоставлением таможенному органу документов, подтверждающих заявленные в ней сведения, в том числе документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений.

В результате таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами для личного пользования, в багажном отделении автомобиля выявлены незадекларированные 11 литров вина и пива, банка меда, 241 упаковка с семенами, произведенными в Германии, США, Нидерландах и Великобритании, а также упакованный в коробку браслет из металла желтого цвета «BVLGARI».

Ввоз семенного и посадочного материала не допускается без фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.

Мед является товаром, подлежащим ветеринарному контролю. Ввоз меда без предъявления ветеринарного сертификата, выданного уполномоченным органом, не допускается.

Ввоз семян и меда без разрешительных документов гражданке запрещен. Продукция, подлежащая фитосанитарному и ветеринарному контролю (семена и мед), возвращена на сопредельную территорию.

Из-за рубежа запрещается ввозить больше 5 литров алкогольной продукции и пива. При этом алкоголь свыше 3 литров необходимо внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере 10 евро за 1 литр.

Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары для личного пользования наземным транспортом на сумму не выше 500 евро общим весом не более 25 кг.

Браслет направлен на экспертизу по определению рыночной стоимости.

В отношении гражданки Российской Федерации возбуждено два дела об административных правонарушениях.