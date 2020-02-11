Происшествия

Два года условно, если будет лечиться у нарколога, получил житель Псковского района за кражу

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя города Пскова. Приговором Псковского районного суда он признан виновным в совершении кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в суде установлено, что 9 ноября 2019 года в вечернее время преступник в состоянии алкогольного опьянения через окно незаконно проник внутрь жилого дома в деревне Лопатиха Псковского района, откуда тайно похитил предметы быта на общую сумму 5000 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью.

По итогам рассмотрения дела, с учетом позиции государственного обвинителя, совокупности смягчающих обстоятельств, также принимая во внимание материальное положение, отсутствие у него постоянного источника дохода и наличие на иждивении родителей-инвалидов, суд, считая, что исправление подсудимого возможно и без изоляции от общества, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, которое на основании ст. 73 УК РФ, считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав его в этот период: не менять постоянного места жительства без уведомления соответствующих органов, обратиться к врачу наркологу и при необходимости пройти курс лечения от алкоголизма.