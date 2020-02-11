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Срок в колонии строгого режима получил пскович, решивший пьяным покататься на машине знакомого

11.02.2020 19:44|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении дважды ранее судимого 29-летнего жителя города Пскова. Приговором Псковского районного суда он признан виновным в угоне с угрозой применения насилия, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района. 

В суде установлено, что 3 августа прошлого года в ночное время в дачном доме садоводческого некоммерческого товарищества «Восток» злоумышленник решил угнать автомобиль приятеля.

Он подошел к лежавшему на кровати другу, придавил его локтем и начал требовать ключи от автомобиля «ЗАЗ Шанс», угрожая при этом избить мужчину. Жертва преступления решил не сопротивляться и передал ключи от автомобиля нападавшему. Преступник, сев за руль автомобиля своего знакомого, уехал с места преступления без намерений его похитить.

В этот же день автомобиль под управлением угонщика был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств, и наличия обстоятельства, отягчающего наказание (рецидива преступлений), назначил подсудимому наказание виде 3-х лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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