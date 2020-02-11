Происшествия

Житель Торошино оскорбился обвинением в нарушении «питейного этикета» и решил зарезать собутыльника

Заместителем прокурора Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 30-летнего жителя Пскова, совершившего угрозу убийством.

«Дознанием установлено, что в конце ноября 2019 года потерпевший, проживающий в деревне Торошино, отправив свою сожительницу на работу, решил пригласить своего соседа-единомышленника на вечер распития спиртных напитков», - сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района. По его показаниям, сначала они цивилизованно распивали спиртное, проводя время за «светскими беседами» и никаких конфликтов между ними не возникало до тех пор, пока у них не закончился алкоголь, который и стал «яблоком раздора» между собеседниками. «После сложившейся непредвиденной ситуации, потерпевший начал настаивать, что теперь настала очередь соседа "угощать" его, но обвиняемый категорически отказывался соблюдать правила "питейного этикета". Тогда первый перешел на нецензурную брань и начал высказывать в адрес своего соседа обидные слова. В результате разгоревшейся ссоры и обмена претензиями обвиняемый схватил кухонный нож и направил его острие в сторону груди обидчика со словами: "Я сейчас тебя зарежу!"», - рассказали в прокуратуре Псковского района.

Данное уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №24 по Псковскому району для рассмотрения, по существу. Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.