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Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в порховской деревне Подсевы

В Порховском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины с резаными ранами, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

Фото с места происшествия. Предоставлено региональным следственным управлением СКР

11 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в деревне Подсевы Порховского района тел мужчины и женщины в возрасте 24 и 27 лет. По данному факту Порховским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

На место происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует лично руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора области Сергей Левшаков.

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По предварительным данным, на телах пострадавших имеются множественные резаные раны.

В настоящее время следователи продолжают следственный осмотр, проводят другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.