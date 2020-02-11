Происшествия

В Себеже замыкание в электрокотле привело к пожару

Жилой дом горел в Себеже на улице Карла Либкнехта 12 февраля в 5:02. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, возгорание произошло в котельной из-за короткого замыкания в электрокотле.

Еще два пожара, предположительно, произошли по причине неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Так, в 3:25 горел мусор в подвале дома № 3 в переулке Машиниста в Пскове.

Кроме того, в 22:03 11 февраля пожарные выезжали в деревню Суханово Великолукского района, где горело неэксплуатируемое строение. Огнем повреждена стена на площади 5 квадратных метров.