Происшествия

Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Острове

В Острове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

11 февраля около 16:00 у дома по переулку Заводскому полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2112. Выяснилось, что машиной управлял местный житель 1983 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.