Происшествия

Похитителя кофе задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже нескольких упаковок кофе из магазина на Октябрьском проспекте. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, это произошло 11 февраля около 14.00.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 55-летнего подозреваемого и передали его в территориальный отдел.