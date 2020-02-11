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Похитителя кофе задержали росгвардейцы в Пскове

12.02.2020 10:44|ПсковКомментариев: 0

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже нескольких упаковок кофе из магазина на Октябрьском проспекте. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, это произошло 11 февраля около 14.00.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 55-летнего подозреваемого и передали его в территориальный отдел.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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