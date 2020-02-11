Происшествия

Псковича будут судить из избиение соседа по даче

В Псковский районный суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 40-летнего жителя города Пскова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

Следствием установлено, что днем 28 июля на проселочной дороге Ядровской волости мужчина вышел из своего дачного дома и стал свидетелем разговора соседок, которые эмоционально возмущались по поводу его кучи песка возле их дачного участка. Услышав это, он обратился к женщинам с предложением прямо высказать ему свои претензии и вместе найти конструктивное решение проблемы. Однако в их разговор вмешался мужчина одной из женщин и предложил разобраться «по-мужски».

Сначала началась словесная перепалка, а потом злоумышленник решил перейти к другим методам аргументации и нанес оппоненту удар кулаком по голове. В результате последний получил переломы костей лицевого скелета и контузию глазного яблока, которые, согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, классифицируются как тяжкий вред здоровью.

Санкция частью 1 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.