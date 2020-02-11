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Отбывающий наказание в псковской колонии мужчина умудрился развратить омских школьниц

Суд в Омске вынес приговор 40-летнему неоднократно судимому за разбойные нападения мужчине, который, находясь в колонии в Псковской области, развращал омских школьниц. Об этом пишет РИА Омскинформ. Теперь заключенный получил еще один срок – за совращение несовершеннолетних.

По данным издания, у отбывавшего наказание в исправительной колонии в Псковской области рецидивиста был доступ в интернет, и он по мобильному телефону вел переписку на сексуальные темы с малолетними девочками из Омска, а также обменивался фотографиями порнографического характера.

Как отмечает «СуперОмск», заключенного нетрудно найти в социальных сетях. На снимках 40-летний мужчина позирует на фоне тюремной решетки, в обнимку с котом. В публичном доступе есть фото с обнаженным торсом. В одной из популярных соцсетей у него стоит статус: «Самое большое счастье – любить и быть любимым!».

В региональном следственном комитете сообщили, что на обвиняемого завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетних).

Суд приговорил его к 9 годам особого режима.