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Бывшая начальница отделения почтовой связи «Опухлики» наказана за хищение денег

К уголовной ответственности привлечена 40-летняя бывшая начальница отделения почтовой связи «Опухлики» Невельского почтамта Управления федеральной почтовой связи Псковской области - филиала ФГУП «Почта России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (хищение в крупном размере чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что в период с 21 февраля до 25 сентября 2018 года женщина совершила хищение - она систематически ежемесячно присваивала наличные деньги, полученные ею лично от населения Невельского района, находящиеся в кассе отделения почтовой связи «Опухлики» Невельского почтамта. Общая сумма составила более 345 тысяч рублей.

Эти средства она не внесла в кассу Невельского почтамта, а обратила их в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, районный суд удовлетворил гражданский иск прокурора - с виновной взыскан имущественный ущерб, причиненный преступлением.

Приговор суда не вступил в законную силу.