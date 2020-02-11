Происшествия

До двух лет тюрьмы может получить автоледи, сбившая подростка на Октябрьском проспекте в Пскове

Прокуратурой Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обвиняемой в совершении ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью несовершеннолетнему потерпевшему.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры, в ходе следствия установлено, что в вечернее время 29 августа 2019 года обвиняемая, управляя автомобилем, двигаясь по улице Советской со стороны улицы Некрасова в Пскове, остановилась перед нерегулируемым перекрестком улицы Советской и Октябрьского проспекта у «ЦУМа», грубо нарушая правила дорожного движения, выехала со второстепенной дороги на главную дорогу, не уступила дорогу несовершеннолетнему мотоциклисту, двигающемуся с разрешенной скоростью со стороны площади имени Ленина, и совершила на него наезд, в результате чего молодой человек получил травму позвоночника, переломы позвонков, ушиб спинного мозга тяжелой степени, закрытые переломы левой ключицы и левой лопатки, ушиб обоих легких, сотрясение головного мозга, которые повлекли тяжкий вред здоровью человека.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.