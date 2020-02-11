Происшествия

Полгода исправительных работ получил пскович за кражу телефона

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Пскова. Приговором мирового судьи судебного участка №38 города Пскова мужчина признан виновным в совершении кражи (часть 1 статьи 158 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в суде установлено, что 8 ноября прошлого года подсудимый, находясь в помещении магазина «Столото» ТК «Шайба», пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, взял со стойки мобильный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей, спрятал его в карман своей куртки и с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого, суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%.