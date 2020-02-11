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Псковский городской суд вынес приговор двум подругам, похитившим и изнасиловавшим знакомую

За совершение похищения человека, а также иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей группой лиц по предварительному сговору приговорены две псковички к наказанию в виде лишения свободы. Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней и 44-летней жительниц города Пскова. Приговором Псковского городского суда они признана виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч.2 ст.126, п. «а» ч.2 ст. 132 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в суде установлено, что 21 октября 2018 года в ходе совместного празднования дня рождения одной из подсудимых они решили похитить потерпевшую, которая в тот момент находилась в помещении сауны.

Они вызвали такси, приехали по месту нахождения потерпевшей, где нанесли ей множественные удары кулаками рук и ногами в область головы, тела, верхних и нижних конечностей, а затем потребовали от потерпевшей одеться и выйти с ними из помещения сауны.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая вместе с подсудимыми вышла из помещения сауны на участок местности перед входом в нее, где попыталась убежать, однако была остановлена одной из подсудимых, которая нанесла женщине не менее одного удара кулаком в область спины. Далее, волоча подругу за волосы, ее посадили на заднее сидение такси и переместили в дом, где происходило празднование дня рождения одной из подсудимых.

По приезду к указанному дому, потерпевшая, выйдя автомобиля такси, вновь попыталась убежать, однако была остановлена подсудимыми, которые нанесли ей множественные удары кулаками рук и ногами в область головы, тела, верхних и нижних конечностей. После этого подсудимые переместили потерпевшую в дом, где удерживали ее в помещении ванной комнаты, расположенной на первом этаже, где вновь нанесли последней множественные удары кулаками рук и ногами в область головы, тела, верхних и нижних конечностей.

«В последующем подсудимые уложили потерпевшую на пол ванной комнаты на живот, после чего одна из подсудимых стала руками удерживать потерпевшую, а другая ввела в заднепроходное отверстие черенок швабры, после чего стала совершать им поступательно-возвратные движения», - сообщили в прокуратуре Пскова.

В результате указанных умышленных преступных действий потерпевшей были причинены телесные повреждения виде разрывов слизистой прямой кишки, причинивших легкий вред здоровью.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств и наличия отягчающего вину обстоятельства в виде совершения преступлений в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, назначил одной из подсудимых наказание в виде 3-х лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с применением отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы до достижения малолетнего ребенка подсудимой четырнадцатилетнего возраста, а другой - 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Приговор суда не вступил в законную силу.