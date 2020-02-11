Происшествия

Пскович, убивший знакомого в драке, выплатит 1 млн рублей матери погибшего

Прокуратурой Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в суде установлено, что 1 января потерпевший и подсудимый в квартире распивали алкогольные напитки и праздновали Новый год. В ходе вечера знакомые поругались, завязалась драка. Подсудимый нанес потерпевшему не менее пяти ударов кулаками и локтями рук, ногами, а также иным не установленным в ходе расследования твердым тупым предметом в область головы, верхних конечностей и грудной клетки, а затем не менее девяти ударов найденным им в помещении квартиры неустановленным колюще-режущим предметом в область грудной клетки, задней поверхности правого плечевого сустава и передней поверхности правой голени.

Вследствие нанесения сквозного колото-резаного ранения правой голени подсудимый перерезал потерпевшему артерию. Это привело к массивной кровопотери. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с подсудимого 1 000 000 рублей в счет компенсации морального вреда матери потерпевшего.

Приговор суда не вступил в законную силу.