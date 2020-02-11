Происшествия

Экс-сотрудник колонии в Крюках осужден за взятку и сбыт наркотиков

Бывший сотрудник исправительной колонии № 2 (деревня Крюки Островского района) привлечен к уголовной ответственности за получение взятки и сбыт наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Островской межрайонной прокуратуре.

В суде установлено, что в период с ноября 2017 года по март 2018-го сотрудник группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области по договоренности с осужденными систематически проносил для них на режимную территорию ИК запрещенные предметы: лекарственные препараты, мобильные телефоны и наркотические средства.

За свои незаконные действия он неоднократно получал денежные вознаграждения, их ему перечисляли на банковскую карту.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации, а также на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти распорядительных полномочий, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда вступил в законную силу.