Происшествия

20 тысяч рублей заплатит острович за фиктивную регистрацию пятерых граждан РФ

Житель Островского района осужден за фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Островской межрайонной прокуратуре.

Приговором Островского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ. В суде установлено, что острович с апреля по сентябрь 2018 года умышленно из личной заинтересованности фиктивно зарегистрировал 5 граждан РФ, достоверно зная, что они не намерены проживать в этом помещении.

С учетом позиции государственного обвинителя, совокупности смягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией, в размере 20 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.