Происшествия

Житель Середки украл у пенсионерки бензопилу и швейную машинку

Подозреваемых в дачных кражах установила полиция в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в Середке с декабря минувшего года по 12 февраля 2020 -го из дачного дома по улице Ленинской у 81-летней пенсионерки из Пскова были украдены бензопила, газовый баллон, швейная машинка и другие вещи.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый, не работающий 35-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

В садоводческом товариществе на территории Торошинской волости из бани у дачного дома путем повреждения входной двери были похищены «болгарка», самовар и металлический бак. Причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей.

Личность подозреваемого в совершении этой кражи установлена, это 31-летний не работающий, судимый пскович. Он же подозревается и в другой дачной краже в Псковском районе. Возбуждены уголовные дела. Часть похищенного полицейским удалось обнаружить и изъять. Проводится расследование.