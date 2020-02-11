Происшествия

Факты фиктивной регистрации граждан Азербайджана и Белоруссии выявила псковская полиция

Полиция выявила факты фиктивной регистрации иностранцев в Пскове, Псковском и Невельском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в областном центре в январе 2020 года не работающий 22-летний горожанин фиктивно зарегистрировал в доме по Ленинградскому переулку гражданина Республики Азербайджан. Молодой человек дал признательные показания.

Кроме того, в декабре 2019 года 54-летний безработный местный житель осуществил фиктивную регистрацию трех граждан Азербайджана в доме в деревне Гор-Бовыли Псковского района.

А в Невельском районе установлен факт фиктивной регистрации гражданки Республики Беларусь.

По данным фактам полицией проводятся проверки.