Происшествия

Мальчик убежал от мамы и получил травму на эскалаторе в Пскове

Мальчик 13 февраля убежал от мамы и получил травмы пальцев правой руки на эскалаторе внутри одного из торгово-развлекательных комплексов Пскова. По данному факту следственным отделом по Пскову СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по предварительным данным, указанным днем, около 13:15 двухлетний мальчик, находясь вместе с матерью внутри торгово-развлекательного комплекса, отбежал от матери и упал рядом с движущимся вниз эскалатором. В результате падения пальцы правой руки ребенка попали в движущиеся механизмы и были травмированы.

Пострадавший ребенок был незамедлительно госпитализирован в Псковскую областную больницу, где ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время следователи совместно со специалистами осмотрели место происшествия, изъяли имеющие значение для дела документы и записи с камер наблюдения, опросили очевидцев происшествия и представителей администрации комплекса. Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.