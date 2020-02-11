Происшествия

Силовики выявили порховских чиновников, подозреваемых в незаконном присвоении квартир

Прокуратура Порховского района проверку, направленную на противодействии коррупции районной администрацией. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, проверке подвергся муниципальный жилой фонд.

«В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 19 ЖК РФ, муниципальный жилищный фонд представляет собой совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, - отметили в прокуратуре. - Согласно пунктам 1, 9 статьи 14 ЖК РФ, к компетенции органов местного самоуправления в области жилищных отношений относится учет муниципального жилищного фонда и осуществление контроля над его использованием и сохранностью. Кроме того, к компетенции органов местного самоуправления относится определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда».

В ведомстве добавили, что в ходе проверки установлены факты предоставления жилых помещений без наличия правовых оснований сотрудникам администрации Порховского района, что является коррупционным проявлением.

Так, к примеру, с одним из сотрудников администрации, занимающим должность муниципальной службы, в учетном деле которого не имеется сведений о признании его нуждающемся в улучшении жилищных условий, заключен договор найма служебного помещения: квартиры общей площадью более 100 квадратных метров с учетом 1 члена семьи.

«В этой связи прокуратурой района в адрес администрации Порховского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль», - заключили в прокуратуре.