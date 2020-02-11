Происшествия

Более 8 тысяч пачек сигарет пытались незаконно провезти через границу в Себежском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, один случай произошел в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово», куда прибыл грузовой состав, направлявшийся в Латвию. При осмотре поезда, пограничники выявили признаки укрытия посторонних предметов в двух полувагонах с углем. В результате проведенного комиссионного досмотра вагонов, из сыпучего груза изъяли 28 брикетов с сигаретами, обмотанных полиэтиленом и скотчем, которые были закопаны в мелкофракционный груз на глубину около метра.

Еще два инцидента произошли в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». В ходе оформления грузовых составов пограничники обратили внимание на признаки закладки неизвестных предметов в двух локомотивах грузовых поездов, следующих в сопредельное государство. В одном случае сигареты были укрыты в полу в шахте воздуховода обдува кабины машинистов, в другом – в электрощите.

В общей сложности пограничники выявили около 8300 пачек табачных изделий, предварительной оценочной стоимостью более 400 тысяч рублей.

Выявленная табачная продукция изъята для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.