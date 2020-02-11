Происшествия

160 часов отработает красногородец, который повторно сел за руль в нетрезвом виде

В Красногородске осужден мужчина за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Местный житель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, а именно в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за такое нарушение.

В ходе предварительного расследования установлено, что житель района в августе 2019 года на основании постановления мирового судьи получил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Он сел за руль в нетрезвом виде и не имея водительских прав.

В ноябре он снова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил подвезти на скутере знакомого.

Подсудимый вину в содеянном признал и раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя судья Пыталовского районного суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу и не был обжалован.