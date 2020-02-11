Происшествия

Деньги и золотые изделия отдала великолучанка за «снятие порчи»

Обстоятельства мошенничества в отношении пожилых жительниц Великих Лук устанавливает полиция, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в квартиру дома по улице Новоселенинской к горожанке 1948 года рождения зашла незнакомка и сообщила, что с нее и ее родственников нужно снять порчу, но это стоит денег. В ответ пенсионерка предложила гостье взять в счет платы за услугу девять тысяч рублей, а также золотые серьги и кольца.

Поучив вознаграждение, «целительница» произвела некие манипуляции, после чего скрылась. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 12 февраля в дом по проспекту Гагарина к великолучанке 1934 года рождения под предлогом продажи меда пришла неизвестная женщина. В ходе общения она предложила пенсионерке разменять деньги и обманным путем обменяла 6 двухтысячных купюр, принадлежащих хозяйке, на 12 тысячерублевых бумажек, которые, как выяснилось позднее, оказались билетами банка приколов.

В итоге потерпевшая лишилась 12 тысяч рублей и сообщила о произошедшем в ОМВД России по городу Великие Луки. В настоящее время в рамках расследования устанавливается личность злоумышленницы.

«В этой связи полиция рекомендует жителям региона не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться магами или врачевателями. И ни в коем случае нельзя приглашать случайных знакомых к себе домой, показывать при этом деньги или ценности. Тем более, в отсутствие родных и близких», - заключили в ведомстве.