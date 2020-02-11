Происшествия

Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Носокольническом районе

Нетрезвого водителя остановили полицейские в Новосокольническом районе. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Так, вечером 12 февраля в деревне Фальково стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21043. Выяснилось, что за рулем машины находился нетрезвый 26-летний житель района.

Он дал признательные показания. По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.