Происшествия

Псковская транспортная прокуратура заявила в суд на сайты, пропагандирующие запрещенный проезд

Псковская транспортная прокуратура провела мониторинг интернет-сайтов и выявила информационные ресурсы, содержащие сведения, пропагандирующие деятельность несовершеннолетних «зацеперов». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на страницах пользователей сайта представлены обучающие видеоматериалы с запрещенными способами проезда на железнодорожном транспорте.

«В этой связи Псковский транспортный прокурор в суд направил исковое заявление о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, требования Псковского транспортного прокурора в полном объеме», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что после вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения указателя страницы сайта в соответствующий реестр.