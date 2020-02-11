Происшествия

Жителю Печор грозит до 15 лет тюрьмы за повлекшее смерть избиение

Прокурор Печорского района направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, умышленно причинившего тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, преступление предусмотрено частью 4 статьи 111 УК РФ.

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«В ходе расследования установлено, что 7 сентября 2019 года, в период с 18.20 минут до 18.35 минут этот местный житель в нетрезвом состоянии у дома №6 на улице Рижской поссорился с другим местным жителем и умышленно ударил последнего, - отметили в ведомстве. - Так, 1 удар - кулаком - пришелся по телу, 4 удара ногой - по голове пострадавшего, когда тот уже поднимался с земли, где ударился головой об асфальт».

В прокуратуре добавили, что от полученных телесных повреждений пострадавший скончался в этот же день, около 23.45. В ведомстве подчеркнули, что санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.