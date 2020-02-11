Происшествия

В Куньинском районе водолазы подняли из озера тело мужчины

Тело мужчины подняли водолазы из озера Пормачево в Куньинском районе, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Поиски пропавшего мужчины 1974 года начались сегодня утром. По словам очевидцев, он мог утонуть.

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«Причина и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются», - сказали в ведомстве.