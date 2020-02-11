Происшествия

Псевдопродавцы кофе-машины, металлоискателя и автомобиля обманули псковичей

Жители Пскова и Великих Лук стали жертвами мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 12 февраля жительнице Великих Лук 1965 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств завладел деньгами собеседницы. Женщина лишилась около 19 тысяч рублей. Ведется проверка.

По такой же мошеннической схеме у псковички 1972 годов рождения 13 февраля с банковской карты было похищено 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Другой проблемой для псковича и двух жителей Великих Лук стали неудачные попытки осуществления операций, связанных с приобретением кофе-машины, металлоискателя и автомобиля через один из известных сайтов в Сети. Интернет-мошенники обманным путем завладели их деньгами на общую сумму около 180 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

«В этой связи полиция напоминает, что не следует доверяться незнакомцам, которые могут представляться сотрудниками банков, и предоставлять им информацию персонального характера или реквизиты банковских карт. Кроме того, важно не забывать об осмотрительности и при осуществлении операций по купле-продаже товаров через Интернет», - заключили в ведомстве.