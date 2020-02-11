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Печорский суд вынес приговор местному жителю, пьяным укравшему пилу за 13 тысяч рублей

Печорский районный суд дал 2 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года местному жителю. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, мужчина получил срок за тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

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«В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел в помещение дома, расположенного в деревне Веребково, откуда похитил цепную бензопилу, стоимостью 13 тысяч рублей, убедившись, что никто не следит», - отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре добавили, что похищенное имущество мужчина обратил в личную собственность, чем причинил значительный материальный ущерб.

«С учетом позиции прокурора подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил», - заключили в ведомстве.