Происшествия

Пскович пытался украсть сыр из магазина на улице Гагарина

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 14 февраля около 15 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил кражу из магазина. 26- летний местный житель, находясь в магазине на улице Гагарина, совершил хищение сыра стоимостью 3517 рублей.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы задержали гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.