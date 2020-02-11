Происшествия

Великолукский студент хотел купить игровую консоль через интернет и лишился денег

Неизвестные мошенники путем обмана завладели деньгами горожан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, по имеющимся данным, в Великих Луках пенсионерке, 1962 года рождения, которая намеревалась оформить кредит, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что для получения кредита нужно сначала оплатить первый взнос и доставку банковской карты курьером, а для активации карты следует, якобы, заплатить еще 6700 рублей. Горожанка выполнила требования незнакомца, но в итоге осталась без денег и кредита. По данному факту проводится проверка.

В городе на Ловати 26-летний студент на одном из сайтов заинтересовался объявлением о продаже игровой консоли. После переговоров с продавцом молодой человек перечислил на указанный номер 5700 рублей. Однако, заказанного товара так и не дождался, после чего обратился за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело.