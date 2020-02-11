Происшествия

Двое неработающих псковичей незаконно зарегистрировали гражданина Таджикистана в квартире на Инженерной

В Пскове и Куньинском районе несколько местных жителей подозреваются в осуществлении по месту жительства фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

По имеющимся данным, не работающие пскович и псковичка, 1988 и 1990 годов рождения, в доме по улице Инженерной в городе Пскове осуществили фиктивную регистрацию гражданина из Республики Таджикистан. Мужчина и женщина дали признательные показания.

В доме в деревне Груздово Куньинского района с августа 2017 года безработный местный житель, 1978 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан. Мужчина дал признательные показания.

По данным фактам полицией проводятся проверки.