Происшествия

Великолукская торговая организация сдала фальшивые деньги

В одном из финансовых учреждений Великих Лук обнаружили фальшивую пятитысячную банкноту. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, банкнота поступила 13 февраля, в выручке.

«По данному факту сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки проводят проверку.И подобные факты на территории региона не единичны», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

«Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление! Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры, обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку. Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции. В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации», - сообщили в управлении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.