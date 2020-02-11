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Жители Псковской области потеряли около 85 тысяч рублей из-за телефонного разговора

16.02.2020 12:18|ПсковКомментариев: 0

Жители Великих Лук и поселка Локня поддались на уловки незнакомцев и лишились денег. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 12 февраля великолучанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он заявил, что с ее банковской карты злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. И под этим предлогом обманным путем завладел с ее банковской карты деньгами в сумме 69 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются стражами порядка», - добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что аналогичный случай произошел и жительницей поселка Локня, 1975 года рождения: 13 февраля позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и под предлогом, якобы, возврата списанных с ее банковской карты денежных средств похитил с карты гражданки около 15 тысяч рублей. Ведется проверка.

«Отметим, что такого рода случаи в регионе, к сожалению, далеко не единичные. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области действовать в подобных ситуациях предельно осмотрительно, не поддаваться на различные ухищрения мошенников. И незамедлительно информировать о данных фактах полицию», - заключили в ведомстве.

Теги: #кража #банк #мошенники #умвд россии по псковской области #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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