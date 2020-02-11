Происшествия

Пожизненный срок грозит островичу за убийство сожительницы и ее матери

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Островского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, он обвиняется в убийстве.

В ходе следствия установлено, что мужчина в период времени с 22.00 до 22.20 23 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире многоэтажного дома в одном из населенных пунктов Островского района, в ходе ссоры со своей сожительницей и её матерью, нанес кухонным ножом множественные удары в область жизненно важных органов женщинам, причинив им повреждения повлекшие их смерть.

В ходе возникновения конфликта сожительница обвиняемого по телефону вызвала сотрудников полиции, которые, прибыв по вызову через небольшой промежуток времени, обнаружили тела женщин без признаков жизни, а также задержали обвиняемого, пытавшегося скрыться с места происшествия через балкон квартиры.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.