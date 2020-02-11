Происшествия

Глава Локнянского района привлечена к ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок

Прокуратура Локнянского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что администрацией Локнянского района допускаются факты неисполнения и несвоевременного исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам в части их своевременной оплаты.

Вместе с тем, при наличии задолженности по заключенным муниципальным контрактам, у администрации Локнянского района имелась возможность исполнить свои обязательства в установленные контрактами сроки.

В этой связи прокурором района в отношении главы Локнянского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Постановлением УФАС России по Псковской области глава Локнянского района привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.