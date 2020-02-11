Происшествия

Поддельная банкнота в 5000 рублей изъята в великолукском магазине

В Великих Луках выявлена фальшивая денежная купюра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в продуктовом магазине по улице Зверева 16 февраля была обнаружена банкнота достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом в полицию сообщила директор магазина. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.