Происшествия

В Новосокольническом районе пожелавшая получить бонус пенсионерка лишилась более 100 тысяч рублей

Жительницы Великих Лук и Новосокольнического района лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 13 февраля жительнице Новосокольнического района 1961 года рождения в соцсетях от имени ее знакомой пришло сообщение о том, что, якобы, по акции одного из банков можно получить бонус в 2500 рублей. Пенсионерку это предложение заинтересовало. А далее неизвестные путем различных уловок установили реквизиты ее банковской карты и оформили кредит, завладев деньгами в сумме более 100 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Великих Луках 12 февраля 38-летней горожанке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом предотвращения попыток транзакции денежных средств завладел с банковской карты великолучанки деньгами в сумме более 69 тысяч рублей. По данному факту также ведется проверка.

«В этой связи полиция вновь напоминает жителям региона, что не следует доверяться незнакомцам, которые под видом сотрудников банков или других учреждений пытаются любыми путями заполучить у граждан информацию персонального характера или реквизиты банковских карт. И в результате похищают принадлежащие доверчивым людям деньги. К сожалению, подобных примеров дистанционного мошенничества за последнее время на территории области отмечено более, чем достаточно», - отметили в ведомстве.