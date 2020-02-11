Происшествия

Разыскиваемый полицией Пскова мошенник задержан в городе-курорте

В Краснодарском крае задержан 40-летний житель Московской области, разыскиваемый правоохранителями Пскова по подозрению в мошенничестве, сообщается на портале «Кубанские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудники полиции получили информацию о том, что москвич может скрываться на территории города Анапы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан на одной из улиц города-курорта и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время подозреваемый будет передан инициатору розыска.