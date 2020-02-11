Происшествия

В Великих Луках задержали пьяного гражданина, находившегося в федеральном розыске

В Великих Луках задержали пьяного гражданина, находившегося в федеральном розыске. Ка сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, в соответствии с графиком несения службы в составе пешего патруля «площадь Калинина - Автовокзал - проспект Гагарина» старшина полиции Великих Лук Геннадий Павлов совместно с сержантом полиции Дмитрием Замысловым осуществляли патрулирование города.

На маршруте патрулирования был остановлен гражданин 1984 года рождения, который находился в состоянии опьянения. При проверке по базам данных было установлено, что он находится в федеральном розыске по ст. 158 ч.2 п. «а, б» УК РФ (кража).

Благодаря профессиональным действиям сотрудников, данный гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД России по г. Великие Луки.