Происшествия

Владельца обезобразившей ребенка собаки будут судить в Печорском районе

Житель Санкт-Петербурга будет привлечен к уголовной ответственности за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью ребенка. Инцидент произошел в Печорском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 18 мая 2019 года мужчина, находясь в гостях у своей знакомой в деревне Тешевицы Печорского района, проявил преступную небрежность - он не надел на принадлежащую ему собаку бойцовской породы «американский бульдог» намордник и поводок и выпустил ее во двор дома без контроля. В результате собака напала на малолетнего, покусав его за лицо и голову. Ребенок получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, «выразившийся в неизгладимом обезображивании лица».

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №13 Печорского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 118 УК РФ предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.