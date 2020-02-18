Происшествия

Алкоголь похитил пскович из магазина на улице Советской

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 19 февраля в 16:50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.