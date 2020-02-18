Происшествия

Житель Дедович вломился в дачный дом и украл бытовую технику

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж имущества в ряде районов региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном УМВД, из дачного дома в деревне Гребло Дедовичского района путем повреждения запоров похищены холодильник, стиральная машина и печь для бани. Причиненный ущерб составил около 14 тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозревается молодой человек, 1995 года рождения, из поселка Дедовичи. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В деревне Котово Новоржевского района из дома пенсионера, 1932 года рождения, свободным доступом из пиджака, висевшего в шкафу, совершена кража 12 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в органы внутренних дел. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданки, подозреваемой в хищении. Это - местная жительница, 1974 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

А в Псковском районе в деревне Неелово в ночь на 19 февраля из дома по улице Рябиновой свободным доступом похитили бензопилу. Стражи порядка установили подозреваемого в краже - 45-летнего безработного, ранее судимого местного жителя. Похищенная бензопила обнаружена и изъята. Ведется проверка.