Происшествия

Псковские пчеловоды жалуются на массовое воровство ульев

Псковские пчеловоды-любители жалуются на воровство ульев перед началом сезона. Случаи краж обсуждаются на специализированном форуме Пчеловод.инфо.

Так, один из пользователей форума сообщил, что у пчеловода из Островского района украли с точки, расположенной в кустарнике, три пчелиные семьи вместе с ульями. В ответ другой пользователь сообщил, что подобные примеры есть и в Палкинском районе.

Другие пользователи тоже привели ряд примеров воровства ульев в течение осени и зимы в Псковской области, но без указания населенных пунктов.

При этом один из участников обсуждения заявил, что ему на случай кражи 15 ульев пожаловался житель Белоруссии (Витебской области). По его словам, воры уехали в сторону Себежского района.

Любопытно, что пчеловод из Пскова сначала отметил, что у него два года назад украли 10 пчелиных семей, но в этом году пока обошлось без происшествий, а затем 19 февраля сообщил, что и у него украли старые деревянные ульи с пчелами. «Семьи, конечно, в них были мощные, мягко говоря», - посетовал он.

«Воруют, я думаю, ради пчел. Пчела ликвидна весной. Ну что ж, жить, с каждым днем, становится все труднее народу», - предположил один из участников обсуждения. С ним согласился и другой пчеловод, который отметил, что его товарищ рассказывал, что обнаружил в Палкинском районе свои 35 ульев, но пустых. «Семьи забрали, а ульи выкинули», - добавил он.